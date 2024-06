Holtensen - Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 217 in der Region Hannover mit seiner Maschine gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 43-Jährige erlag am Freitagabend noch am Unfallort seinen Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach war der Biker zwischen den Ortschaften Holtensen und Steinkrug in Richtung Hameln in einer Linkskurve mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr über den Grünstreifen und krachte mit seiner Maschine gegen einen Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der 43-Jährige laut Polizei zurück auf die Fahrbahn und blieb dort liegen. Eine 29-Jährige, die mit ihrem Auto hinter dem Biker fuhr, beobachtete den Unfall und alarmierte die Rettungskräfte. Sie fuhrt mit ihrem Wagen über Trümmerteile. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 20 000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.