Bad Lobenstein - Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 90 zwischen Bad Lobenstein und Saaldorf (Saale-Orla-Kreis) mit einem Linienbus zusammengestoßen und noch an der Unfallstelle gestorben. Der 52-Jährige sei in einer Linkskurve aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenspur geraten, teilte die Landespolizeiinspektion Saalfeld am Freitag mit. Die Busfahrerin und die vier Fahrgäste blieben bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag unverletzt. Der Schaden wird laut Polizei auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war für etwa fünf Stunden in beide Richtungen gesperrt.