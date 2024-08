Wunstorf - Ein 40 Jahre alter Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in der Region Hannover ums Leben gekommen. Der Biker hatte am Freitag auf einer Kreisstraße bei Wunstorf in einer langgezogenen Rechtskurve einen Bus überholt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei nahm der Motorradfahrer ein entgegenkommendes Auto wohl nicht wahr, er stieß frontal mit dem Fahrzeug zusammen.

Durch die Kollision wurde das Auto nach rechts auf den Seitenstreifen geschleudert. Der 67 Jahre alte Autofahrer und seine 65 Jahre alte Beifahrerin blieben laut Polizei unverletzt.

Der Biker erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Hannover geflogen. Dort starb er. Die Kreisstraße zwischen Großenheidorn und Poggenhagen blieb nach dem Unfall für rund fünf Stunden voll gesperrt.