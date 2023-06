Bremen - Ein Motorradfahrer ist in Bremen-Gröpelingen in einer Kurve gestürzt, gegen einen Mast geprallt und gestorben. Rettungskräfte versuchten noch, den 36 Jahre alten Mann am Donnerstagabend zu reanimieren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie hatten jedoch keinen Erfolg. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Warum der 36-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad verloren hatte, konnte am Freitag zunächst noch nicht geklärt werden. Nun ermittelt die Polizei.