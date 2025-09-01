Es regnet, die Fahrbahn ist rutschig und wird einem 20-Jährigen aus Werne zum Verhängnis. Mit seinem Motorrad kommt er von der Fahrbahn ab - und erliegt noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Oldenburg - Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Landstraße in der Gemeinde Wiefelstede im Landkreis Ammerland verunglückt. Der junge Mann aus Werne (Kreis Unna) kam mit seinem Motorrad in einer leichten Linkskurve mit seiner Maschine nach rechts von der nassen Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Aufprall erlitt er so schwere Verletzungen, dass er an der Unfallstelle starb. Die Bokeler Landstraße wurde für die Unfallaufnahme bis zum Nachmittag gesperrt.