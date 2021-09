Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw

Schladen/Wolfenbüttel - Der Fahrer eines Motorrads ist am Samstagabend bei der Kollision mit einem Lastwagen in Schladen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 39-Jährige auf der Bundesstraße 82 südlich von Wolfenbüttel unterwegs, als vor ihm der Sattelzug plötzlich aus der Zufahrt zur örtlichen Zuckerfabrik auf die Straße bog. Der Biker konnte den Angaben zufolge nicht mehr bremsen, beide Fahrzeuge stießen zusammen. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.