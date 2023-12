Wallenhorst - Bei einem Unfall in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ist eine Motorradfahrerin am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Die 60-Jährige fuhr auf der Engter Straße, als sie mit einer 37 Jahre alten Autofahrerin zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte. Die 60-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.