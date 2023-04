Halberstadt - Eine Motorradfahrerin ist bei einem Alleinunfall auf der Landesstraße 83 bei Halberstadt (Landkreis Harz) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, war die 34-Jährige am Nachmittag aus bisher ungeklärten Gründen mit ihrer Maschine in einer Rechtskurve nach links abgekommen. Sie überschlug sich und blieb anschließend auf der Straße liegen. Die Halberstädterin wurde per Hubschrauber von Rettungskräften in eine Spezialklinik geflogen.