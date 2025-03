Utgast - Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall im Landkreis Wittmund schwer verletzt worden. Die 57-Jährige kam in einer Linkskurve mit ihrer Maschine nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Das Motorrad krachte demnach am Samstag in Utgast zunächst gegen ein Straßenschild und schleuderte dann in einen Graben.

Feuerwehr und Rettungsdienst bargen die Bikerin aus dem Graben. Die 57-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Totalschaden.