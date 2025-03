Berlin - Weil sein Motorroller nicht ansprang, ist ein mutmaßlicher Räuber in Berlin von der Polizei gefasst worden. Zusammen mit einem Komplizen soll der bewaffnete 22-Jährige einen älteren Mann am Freitag in dessen Büro in Moabit ausgeraubt haben, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Tatverdächtigen flüchteten zu ihren Rollern, einem gelang die Flucht. Aber der zweite Roller sprang nicht an. Der 22-Jährige versuchte zu Fuß zu fliehen, wurde aber von einem Wachmann überwältigt und der Polizei übergeben.