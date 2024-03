Mühlhausen - 500 Jahre nach Ende des Deutschen Bauernkriegs soll ein Denkmal nach historischem Entwurf Albrecht Dürers in Mühlhausen an die Aufstände erinnern. Die sieben Meter hohe Skulptur soll vor Beginn der im kommenden Jahr geplanten Thüringer Landesausstellung „freiheyt 1525 - 500 Jahre Bauernkrieg“ auf dem Kornmarkt errichtet werden, wie die Mühlhäuser Museen am Freitag mitteilten. Mühlhäuser Bürger haben das Projekt auf den Weg gebracht, in der Kornmarktkirche befindet sich das Bauernkriegsmuseum.

Entwurf von Zeitgenosse Dürer

Der Entwurf für das Denkmal stammt vom Nürnberger Maler Albrecht Dürer (1471 - 1528) aus dem Jahr 1525. Errichtet worden sei es bislang nicht. Das Bild zeigt ein in sich zusammengesunkenen Bauern auf einer Säule aus gestapelten Gefäßen, Erntegaben und Werkzeugen des Bauernstandes. Der Künstler Timm Kregel aus Gorsleben im Kyffhäuserkreis soll das Denkmal nach Dürers Plänen aus Bronze und einem Natursteinsockel errichten. Kregel habe bereits in der Vergangenheit mit den Mühlhäuser Museen zusammengearbeitet, so ein Sprecher.

Spenden werden weiter gesammelt

Mit rund 230.000 Euro beziffern die Museen die Kosten für das Projekt. 25.000 Euro seien bereits aus Lottomitteln Thüringens dafür zugesagt, hieß es. Der Stadtrat beschloss demnach schon im vergangenen Jahr maximal 100.000 Euro für das Vorhaben aufzubringen. Inklusive der Landesgelder seien bereits 100.000 Euro über den Freundeskreis der Mühlhäuser Museen und des Rotary Club Mühlhausen gesammelt worden. Um die restlichen 30.000 bis 40.000 Euro zusammenzubekommen, seien auch Benefizveranstaltungen geplant. Das fertige Denkmal solle möglichst zum 5. April 2025 an die Stadt übergeben werden.

Beim Bauernkrieg 1525 wehrten sich Bauern und andere damals sozial benachteiligten Gruppen gegen die Herrschaft des Adels und religiöse Unterdrückung. Unter dem Einfluss der Reformation forderten die Bauern etwa bessere Lebensbedingungen und mehr Freiheit. Der Aufstand wurde brutal niedergeschlagen. Entscheidende Ereignisse im Bauernkrieg spielten sich in Thüringen ab. In Mühlhausen etwa wirkte der Reformator und Bauernführer Thomas Müntzer, der dort nach der verlorenen Schlacht bei Frankenhausen hingerichtet wurde.