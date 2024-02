Wechselburg - Biber haben mehrere Rotbuchen am Ufer der Zwickauer Mulde im Schlosspark Wechselburg stark beschädigt. Man müsse nun mit einem Absterben der bis zu 200 Jahre alten Bäume rechnen, teilte die Landesstiftung Natur und Umwelt am Donnerstag mit und sprach von einem „überraschenden Verhalten“ der Tiere. Es könnte darauf hinweisen, dass es zu wenig Nahrung für Biber in diesem Bereich der Mulde gebe. Möglicherweise habe sich aber auch ihre Population vergrößert.

In den vergangenen Jahren hätten sich die Schäden in Grenzen gehalten. Die gesunden Buchen am Ufer der Mulde sollen nun mit Drahtmanschetten vor Fraß geschützt werden. Die Stiftung Natur und Umwelt prüft zudem, für den Biber geeignete Gehölzarten in dem Gebiet anzupflanzen, damit die Tiere eine Futteralternative haben. Der Biber (Castor fiber) ist eine streng geschützte Tierart.