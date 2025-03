Müllcontainer in der Rigaer Straße in Brand

In der Rigaer Straße hat eine Gruppe Müllcontainer in Brand gesetzt. (Illustration)

Berlin - Eine 15- bis 20-köpfige Gruppe soll in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain randaliert und Müllcontainer in Brand gesetzt haben. Zeugen hätten beobachtet, wie die Menschen in der Nacht die Container und Unrat auf die Straße brachten und anzündeten, teilte die Polizei mit. Bevor Polizisten eintrafen, waren die Täter demnach geflüchtet. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

In der Rigaer Straße steht ein noch zum Teil von Linksextremisten besetztes Haus. In der Vergangenheit ist es dort immer wieder zu vergleichbaren Vorfällen gekommen.