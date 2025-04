Jever/Wangerland - Nach dem Ausbruch eines Feuers in einem Abfallwirtschaftszentrum nahe Jever dauern die Löscharbeiten an. Sie dürften voraussichtlich bis in die Mittagsstunden andauern, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand.

Mehrere Müllhaufen in einer Lagerhalle waren in der Nacht zum Freitag in der Gemeinde Wangerland im Landkreis Friesland in Brand geraten. Die Feuerwehr ist den Angaben zufolge mit knapp 60 Einsatzkräften am Brandort.

Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Vermutet werde, dass sich Gewerbemüll selbst entzündet habe, sagte der Sprecher. Die Brandermittler sollten die Arbeit aufnehmen, wenn die Feuerwehr die Halle freigibt. Das Feuer habe auf mehrere Müllhaufen übergegriffen.

Unklar war zunächst auch, ob die Lagerhalle, in der das Feuer ausgebrochen war, beschädigt wurde. Auch die Schadenshöhe konnte bisher nicht abgeschätzt werden. Anwohnerinnen und Anwohner wurden wegen des starken Rauchs gewarnt, Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben.