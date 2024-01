Müllhaufen in Lagerhalle in Brand geraten: Hoher Schaden

Vechta - Bei einem Feuer bei der Abfallwirtschaftsgesellschaft in Vechta ist es zu einem Schaden von 70.000 Euro gekommen. Am Samstagmorgen sei ein Restmüllhaufen in einer Lagerhalle in Brand geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei wurde die Halle beschädigt. Es gelang der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Der Betrieb auf dem Gelände wurde während der Löscharbeiten unterbrochen.