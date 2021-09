Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung.

Berlin - Gleich drei Mal ist die Feuerwehr zu einem Wohnhausblock mit fünf Aufzügen in Berlin-Lichtenberg gerufen worden. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Zunächst hatte am Montagmorgen ein Papierstapel im Hausflur in Flammen gestanden. Später brannten Mülltonnen. Die Ursache der Brände war zunächst noch unbekannt. Später musste die Feuerwehr wegen eine verrauchten Aufzugs noch einmal anrücken.