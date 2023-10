Neuruppin - Eine Kiste mit Granaten und Munition haben Mitarbeitende einer Reinigungsfirma bei einer Wohnungsauflösung in Neuruppin entdeckt. Die Polizei räumte daraufhin gemeinsam mit der alarmierten Feuerwehr das Mehrfamilienhaus vorsorglich, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Ein Kampfmittelexperte rückte demnach an und stellte schließlich fest, dass es sich bei dem Fund um ungefährliche Übungsmunition handelte. Die Kiste wurde beschlagnahmt und das Haus wieder freigegeben.