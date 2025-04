Schon nach wenigen Sekunden trifft der Karlsruher SC im Münsterland. Doch Abstiegskandidat Preußen kommt stark zurück. So richtig hilft das Remis beiden nicht.

Münster - Die Chancen des Karlsruher SC auf eine Teilnahme am zähen Ringen um den Aufstiegs-Relegationsrang in der 2. Fußball-Bundesliga werden immer geringer. Die Badener verpassten beim in der zweiten Halbzeit klar besseren Abstiegskandidaten Preußen Münster einen Sieg und kamen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner steht fünf Spiele vor dem Saisonende sechs Punkte vom dritten Tabellenrang entfernt. Die Preußen bleiben weiter auf dem Abstiegs-Relegationsrang mit zwei Zählern hinter Braunschweig, die sich im sicheren Bereich befinden.

Nach zwölf Sekunden traf Louey Ben Farhat schon zur Führung für die Gäste. Kapitän Marc Lorenz (73.) erzielte per Strafstoß den Ausgleich.

Münster in Halbzeit zwei besser

Der KSC erarbeitete sich in der ersten Hälfte viele Möglichkeiten, doch die Gäste gingen viel zu schludrig damit um. Torschütze Ben Farhat, der nach einem langen Ball für die Führung sorgte, scheiterte mit einem der KSC-Versuche frei vor dem Tor (39.). Die Münsteraner blieben dran und kamen auch zu ihren Möglichkeiten.

Preußen machte in der zweiten Halbzeit das Spiel. Nach etwa 70 Minuten forderten die Gastgeber nach einem vermeintlichen Handspiel von Dzenis Burnic Elfmeter. Und sie bekamen nach Intervention des Video-Schiedsrichters Recht. Lorenz verwandelte zum verdienten Ausgleich.