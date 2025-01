In diesem Jahr steht das Bauernkriegsjubiläum im Fokus vieler Ausstellungen. Auch das Fachwerkstädtchen Stolberg beteiligt sich. Die Pläne reichen über 2025 hinaus.

Museum Alte Münze in Stolberg wird umgebaut

Stolberg - In Stolberg wird das Museum Alte Münze neugestaltet. Es entstehen voraussichtlich bis Ende März drei neue Ausstellungsbereiche unter dem Motto „Geprägte Geschichte - Geschichte, die prägt“. Die Strahlkraft solle über das Bauernkriegs-Gedenkjahr 2025 hinausreichen, teilte die Gemeinde Südharz mit. So werde die historische Münzwerkstatt im Erdgeschoss um einen Multimedia-Bereich ergänzt. Das erste Obergeschoss verfolge die Geschichte des Geldes von der Münzprägung im Harz bis zum Alltag eines Münzmeisters und vom Taler zum Dollar bis zum digitalen Euro.

Im zweiten Obergeschoss würden die Zeit der Reformation und des Bauernkrieges dargestellt. Es gehe um die Rolle Thomas Müntzers, die Folgen für das Alltagsleben der Bevölkerung und die Auswirkungen der Reformation.

Eine Fachwerkausstellung zu einzelnen Epochen der Baukunst in Stolberg entstehe in einem benachbarten Gebäude. In der Stadt seien Fachwerkhäuser aus fünf Jahrhunderten zu finden. Mehr als 25 Häuser und Gebäude stammten noch aus Müntzers Zeit, hieß es.