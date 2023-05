Museum: Globale Umweltbelastung durch Plastik in den Fokus

Braunschweig - Die negativen Auswirkungen von Plastik auf die Umwelt nimmt eine neue Ausstellung in Braunschweig in den Fokus. 70 Fotografien und Infografiken zeigen das Ausmaß, mit dem synthetische Kunststoffe den Planeten belasten, wie das Naturhistorische Museum am Donnerstag mitteilte. Die Schau würdige auf der anderen Seite aber auch die positiven Entwicklungen durch die Erfindung von Plastik.

Die Ausstellung „Planet or Plastic?“ vom 12. Mai bis zum 5. November basiert dem Museum zufolge auf einer mehrjährigen globalen Initiative der National Geographic Society. Diese verfolge das Ziel, die Menge an Einwegplastik in den Ozeanen zu reduzieren. „Wir hoffen, mit der Ausstellung viele Menschen zum Nachdenken bezüglich ihres eigenen Handelns und Konsumverhaltens sowie möglichst zur Reduzierung von Plastikmüll anregen zu können“, sagte Museumsdirektor Mike Reich.