Alkersum - Mit der neuen Schau „„Dampfer, Deiche, Dramen“ rückt das Museum Kunst der Westküste (MKdW) erstmals seine grafische Sammlung in den Mittelpunkt einer Ausstellung. Gezeigt werden von Sonntag an bis zum 18. Juni 2023 rund 150 Druckgrafiken von elf Künstlerinnen und Künstlern, wie das MKdW mitteilte. Neben Werken aus der Sammlung des Museums von Künstlern wie Max Liebermann, Edvard Munch, Emil Nolde und Max Kahlke sind ausgewählte zeitgenössische Positionen von Are Andreassen, Marie-Louise Exner und Henrieke Strecker zu sehen. Allen gezeigten Werken gemeinsam ist die Auseinandersetzung mit den Themen Meer und Küste.