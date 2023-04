Syke - Nach der Entdeckung eines Tausende Jahre alten Dolches darf die Finderin diesen behalten. Der Dolch bleibe selbstverständlich im Eigentum des Mädchens, gab das Kreismuseum Syke am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt. Besucherinnen und Besucher des Museums können den Dolch mindestens bis zum 21. Mai in der Dauerausstellung des Museums betrachten.

Anfang des Jahres hatte das Mädchen beim Spielen den prähistorischen Feuersteindolch auf dem Spielplatz der Kindertagesstätte in Gessel (Landkreis Diepholz) gefunden. Auf dem Spielplatz war vor der Entdeckung baulich gearbeitet worden. Der Dolch befand sich wohl in einem Aushub. Die Kindertagesstätte liegt nach Museumsangaben weniger als einen Kilometer vom Fundort des sogenannten Gesseler Goldhorts entfernt. Er zählt zu einem der größten prähistorischen Goldfunde Mitteleuropas.

Nach neuen Angaben des Museums datiert der Dolch zwischen 2400 und 1400 vor Christus. Er stammt demnach entweder aus der späten Jungsteinzeit oder aus der frühen Bronzezeit. „Jeder Fund hilft den Archäologinnen und Archäologen, das Bild unserer Vergangenheit wie ein Puzzle zusammenzusetzen“, teilte das Museum mit.