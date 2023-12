Zeitz - Den besonderen kreativen Ergebnissen der Kooperation eines Keramikers und eines Grafikers widmet das Museum Schloss Moritzburg in Zeitz (Burgenlandkreis) eine Ausstellung. Nach der Eröffnung von „Die vier Elemente“ am Samstag sind die Arbeiten des Keramikers Ludwig Laser und des Malers und Grafikers Peter Zaumseil bis zum 25. Februar 2024 zu sehen.

Beide verbindet nach Angaben des Museums eine lange, produktive Freundschaft. Zaumseils charakteristische Figuren zieren Lasers in Raku-Technik gefertigte Gefäße.

Laser wurde 1960 in Plauen (Sachsen) geboren und arbeitet heute im thüringischen Obergeißendorf. Er sei ein Meister in der Gestaltung von Kristallglasuren auf Ton und Porzellan, so das Museum. Im Raku-Brand entstünden „fernöstlich inspirierte Gefäße und Objekte in reduzierter Formensprache“.

Zaumseil kommt 1955 in Greiz (Thüringen) zur Welt und lebt und arbeitet heute im Vogtland. Neben seinen Gemälden hat er sich vor allem einen Namen mit Farbholzschnitten gemacht. Zaumseil gelingt es laut den Museumsangaben, durch subtile Farbwahl Stimmungen einzufangen. Anlässlich der Ausstellung will er auch sein neues Künstlerbuch „Wasser ist Leben - die weiße Elster von der Quelle bis zur Mündung“ mit 50 Holzschnitten veröffentlichen.