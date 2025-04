Rückkehr eines Wahrzeichens Museumsschiff „Elbe 1“ ist zurück in Heimat Cuxhaven

Das historische Feuerschiff „Elbe 1“ wurde in der Volkswerft Stralsund generalüberholt. Nach sechs Monaten in Mecklenburg-Vorpommern hat die „Rote Lady“ wieder in ihrem Heimathafen festgemacht.