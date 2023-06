Musikdirektorin Skryleva verlässt Theater Magdeburg in 2025

Anna Skryleva, Generalmusikdirektorin am Theater Magdeburg.

Magdeburg - Die Magdeburger Generalmusikdirektorin Anna Skryleva verlässt das Theater Magdeburg. Sie habe auf eigenen Wunsch ihren Vertrag nicht über 2025 hinaus verlängert, teilte das Theater am Mittwoch mit. Vertragsverlängerungen bis Ende der Spielzeit 2026/27 gibt es im Ballett und im Schauspiel. Generalintendant und Operndirektor Julien Chavaz hatte vor rund einem Jahr die Leitung des Theaters übernommen. „Nach einem Jahr können wir nicht nur auf gute Verkaufs- und Auslastungszahlen sowie positive inhaltliche Rückmeldungen zurückblicken“, erklärte Chavaz. „Wir haben in unserer ersten gemeinsamen Spielzeit eine künstlerische Familie gegründet.“

Das Schauspiel wird weiter von dem Trio Clara Weyde, Clemens Leander und Bastian Lomsché geleitet. Das Leitungsteam eröffnet die kommende Spielzeit mit einer gemeinsamen Produktion, der Uraufführung des Jugendromans „Wolf“ von Saša Stanišić. Jörg Mannes bleibt bis Juli 2027 Ballettdirektor des Theaters Magdeburg. Für die kommende Spielzeit plane er die Uraufführungen von „Borgia“ und des Familienballetts „Schneewittchen“.

Generalmusikdirektorin Skryleva hat die Position seit August 2019 inne. Sie strebt für ihre berufliche Zukunft künstlerische Veränderungen an und will auch internationalen Einladungen mehr Freiraum geben, wie Skryleva erklärte. Zuvor gebe es noch zwei gemeinsame Spielzeiten mit der Magdeburgischen Philharmonie und dem Theater Magdeburg. Skryleva ist eine international erfolgreiche Dirigentin. Für die kommende Spielzeit plant sie unter anderem „Die Hochzeit des Figaro“ und „Fidelio“. Sie wird den Angaben zufolge an der Oper Leipzig arbeiten, mit den Essener Philharmonikern sowie dem US-amerikanischen Fort Worth Symphony Orchestra (USA).

Julien Chavaz werde sich nun gemeinsam mit der Magdeburgischen Philharmonie auf die Suche nach einer adäquaten Nachfolge für die Generalmusikdirektion machen, hieß es weiter.