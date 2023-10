Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Hannover - Ein Musiker des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters soll versucht haben, seine Mutter und zwei Kollegen zu vergiften - jetzt nähert sich sein Prozess dem Ende. Am Freitag (9.00 Uhr) werden am Landgericht Hannover die Plädoyers erwartet. Der 62-Jährige steht schon zum zweiten Mal vor Gericht. Die erste Hauptverhandlung am Landgericht war wegen der Erkrankung einer Richterin ausgesetzt worden - und musste neu beginnen, weil die gesetzliche Höchstdauer einer Unterbrechung zwischen zwei Verhandlungsterminen nicht eingehalten werden konnte. Zum Auftakt des neuen Prozesses gegen ihn wies der Angeklagte die Vorwürfe zurück.

Laut Anklage soll er im September 2022 in einem Seniorenheim in Hannover Rattengift in Lebensmittel seiner 93 Jahre alten Mutter gemischt haben. Einige Tage später soll er den zwei Orchesterkollegen - einem Mann und einer Frau - auf einer Konzertreise einen Knoblauchdip mit dem Gift gereicht haben. Die Opfer sollen Blutgerinnungsstörungen erlitten haben, an denen sie hätten sterben können. Der Angeklagte gab zu, Rattengift bestellt zu haben, um einem Kollegen zu schaden. Diese Pläne habe er aber aufgegeben, das Gift entsorgt.