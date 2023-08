Bautzen - In einem Richtung Polen fahrenden Auto hat die Polizei in Ostsachsen mehr als 200 originalverpackte Handys, Tablets, Smartwatches sowie andere Geräte und Werkzeuge gefunden. Die Gegenstände hätten einen Wert von rund 30.000 Euro, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die fünf Insassen des Autos hätten keine Kaufbelege für die Waren vorweisen können. Die mutmaßlich gestohlenen Produkte seien sichergestellt worden. Die Polizei hatte das Auto in der Nacht zum Sonntag bei Bautzen für eine Routinekontrolle gestoppt. Gegen die Insassen werde wegen Hehlereiverdachts ermittelt.