Großbeeren - Bei einem Brand in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Großbeeren (Landkreis Teltow-Fläming) ist ein Häftling verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung, wie sie mitteilte. Während des Einsatzes bedrohte der Mann den Angaben zufolge Justizmitarbeiter. Der Häftling wurde am Donnerstagmittag aus der Zelle gebracht und der Brand gelöscht. Der Mann kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.