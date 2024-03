Mutmaßliche Brandstiftung in Sömmerda: Kripo ermittelt

Sömmerda - Zwei Autos haben in der Nacht zu Dienstag in Sömmerda gebrannt - die Polizei geht von Brandstiftung aus. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, sei ersten Erkenntnissen zufolge das Feuer vom einen auf ein nahestehendes zweites Auto übergegangen. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt.