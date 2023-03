Mutmaßliche Brandstiftung: Zwei Kellerbrände in Hellersdorf

Berlin - In mehreren Kellerverschlägen im Berliner Ortsteil Hellersdorf ist vermutlich Feuer gelegt worden. Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatten am Mittwochabend eine Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Rund 40 Feuerwehrleute löschten die Flammen im Keller des Hauses. Etwa drei Stunden später wurde den Angaben zufolge erneut Feuer gemeldet - diesmal im Keller eines Nachbarhauses.

Insgesamt habe es in sechs Kellerverschlägen gebrannt. Menschen wurden dabei demzufolge nicht verletzt. In beiden Fällen geht die Polizei aktuell von Brandstiftung aus. Ein Brandkommissariat des LKA hat mit den Ermittlungen begonnen.