Berlin - Eine mutmaßliche Drogenhändlerin ist im Ortsteil Gesundbrunnen in Berlin-Mitte festgenommen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sprach die Frau am Samstagmittag die Fahnder der Polizei in Zivilkleidung auf der Stockholmer Straße an, während diese gerade eine andere Person kontrollierten.

Bei der Überprüfung der Frau stellten die Polizisten in einem von ihren Beuteln rund 15 Tütchen Cannabis und 25 Mikroreagenzgefäße mit mutmaßlichem Kokain fest. Daraufhin durchsuchten Polizisten die Wohnung der 52-Jährigen. Darin fanden die noch mehr Betäubungsmittel, darunter knapp ein Kilogramm mutmaßliches Kokain und rund drei Kilogramm mutmaßliches Cannabis. Diese waren den Angaben zufolge teilweise bereits zum Verkauf verpackt.

Die mutmaßliche Drogenhändlerin wurde von der Polizei festgenommen. Die bei ihr gefundenen Drogen, ein Mobiltelefon, Verpackungsmaterial sowie rund 11.000 Euro wurden laut Polizei beschlagnahmt.