Berlin - Zwei mutmaßliche Einbrecher sind in Berlin-Mitte auf frischer Tat gestellt und festgenommen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, bemerkte der Angestellte eines Sicherheitsdienstes in der Nacht auf Samstag, wie zwei Männer in ein Juweliergeschäft an der Neuen Schönhauser Straße einbrachen. Er alarmierte die Polizei. Die beiden Männer im Alter von 31 und 41 Jahren wurden von den Polizisten noch im Geschäft festgenommen. Den Angaben zufolge trugen sie Werkzeug und Beute bei sich. Die mutmaßlichen Täter wurden in einen Polizeigewahrsam gebracht.