Absperrungen und viele Polizeikräfte an einem Mehrfamilienhaus in Einbeck. Schließlich wird ein 42-Jähriger von den Beamten abgeführt.

Mutmaßliche Gefährdungslage in Haus - Mann in Gewahrsam

An einem Mehrfamilienhaus in Einbek gab es einen größeren Polizeieinsatz. (Foto-Illustration)

Einbeck - Nach einer mutmaßlichen Gefährdungslage in einem Mehrfamilienhaus in Einbeck im Landkreis Northeim ist ein 42-Jähriger in Gewahrsam genommen worden. Zuvor habe es seit dem frühen Abend einen rund dreistündigen Polizeieinsatz an dem Haus gegeben, teilte die Polizeiinspektion Northeim mit. Aktuell würden Zeugen sowie der 42-Jährige vernommen. Bis diese und weitere polizeiliche Maßnahmen abgeschlossen sind, seien detailliertere Informationen nicht möglich, hieß es weiter.

Die Polizei teilte aber mit, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestand. Zudem hieß es über den Vorfall in dem Haus: „Die Situation konnte geklärt werden.“ Während des Einsatzes hatte es Absperrungen gegeben. Die Northeimer Polizei war von Kollegen aus Nachbardienststellen unterstützt worden.