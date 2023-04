Hildesheim - Acht Monate nach dem Wurf von zwei Gullydeckeln auf die Autobahn 7 sind nun zwei junge Männer in Untersuchungshaft. Den beiden Tatverdächtigen aus dem Landkreis Hildesheim wird gemeinschaftlicher versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Sie befinden sich nun antragsgemäß in Untersuchungshaft, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag sagte. Beim Haftrichter hätten der 19-Jährige und der 21-Jährige zu den Vorwürfen geschwiegen.

Das Duo soll im August 2022 zwei Gullydeckel von einer Brücke auf die Autobahn 7 nördlich von Hildesheim geworfen haben. Bei der Attacke hatte einer der Deckel ein auf der A7 fahrendes Auto getroffen und die Windschutzscheibe durchschlagen. Der 52 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt, seine 43 Jahre alte Beifahrerin lebensgefährlich.

Die jungen Männer waren am Mittwoch festgenommen worden, dabei wurden auch ihre Wohnungen durchsucht. Laut einem Bericht der „Hildesheimer Allgemeinen Zeitung“ erfolgten die Durchsuchungen in Borsum und Allgermissen. Es handelt sich um eine überraschende Wende in dem Fall, denn zunächst hatten die Ermittler einen 50-Jährigen aus Harsum als dringend tatverdächtig verhaftet. Die Ermittlungen gegen diesen Mann wurden am Mittwoch eingestellt.