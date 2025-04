Schüler aus Dresden verteilen im Stadtgebiet von Stralsund Sticker mit Motiven des Fußballvereins Dynamo Dresden. Am nächsten Tag werden sie von mutmaßlichen Hansa-Fans aufgesucht.

Die Schüler aus Dresden sollen am Tag vorher Dynamo-Sticker in der Stadt verteilt haben. (Symbolbild)

Stralsund - Mutmaßliche Anhänger von Hansa Rostock haben in Stralsund eine Schülergruppe aus Dresden bedroht und erpresst. Nach ersten Ermittlungen soll die Dresdener Schülergruppe vermutlich am Vortag Sticker des Fußballvereins Dynamo Dresden in der Stadt verteilt sowie einem Jungen ein Hansa-Shirt entwendet haben, wie die Polizei mitteilte.

Etwa sieben bis acht Vermummte forderten nach Angaben der Polizei am Dienstagabend unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Dynamo-Fanutensilien und das vermeintlich entwendete Shirt. Zu körperlicher Gewalt kam es demnach nicht.

Die Vermummten waren als Hansa-Anhänger zu identifizieren und trugen „szenetypisch dunkle Kleidung“, teilte die Polizei mit. Die Ermittler erhoffen sich zudem Hinweise zu dem Jugendlichen, dem möglicherweise das Fußballshirt gestohlen wurde.