Bremen - Mehr als zweieinhalb Jahre nach dem Diebstahl von rund 8,2 Millionen Euro in Bremen hat sich die Verdächtige am Dienstag gestellt. Die 31 Jahre alte Frau wurde am Bremer Flughafen verhaftet, wie die Bremer Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie reiste aus der Türkei ein. Ihr Anwalt hatte die Rückkehr angemeldet. Inzwischen sitzt die Frau in Untersuchungshaft.

Die Frau soll für eine Geldtransportfirma aus Bremen gearbeitet haben. Sie war zuständig, Geld zu verpacken. Am 21. Mai 2021 soll sie laut Polizei mehrere mit Geld gefüllte Taschen in einem Rollcontainer gestohlen und sich krankgemeldet haben. Das fehlende Geld sei erst einige Tage später festgestellt worden. Die Frau entkam ins Ausland.