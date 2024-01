Gera - Zwei mutmaßliche Telefonbetrüger sind bei einer Geldübergabe in Gera festgenommen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bekam die Polizei in Gera am Freitagnachmittag einen Hinweis der Polizei Bayern. Demnach sollte eine Geldübergabe nach einem Schockanruf bei einer 84-Jährigen in Gera stattfinden.

Am genannten Ort wurden mehrere Polizisten positioniert. Sie nahmen nach der Übergabe in Höhe von rund 11.000 Euro zunächst einen der mutmaßlichen Betrüger fest. Ein zweiter Tatverdächtiger leistete laut Polizei Widerstand und flüchtete mit einem Auto. Die Polizisten nahmen ihn nach einer kurzen Verfolgungsfahrt fest.

Im Auto der beiden Tatverdächtigen fanden die Beamten zudem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Gegen die Männer im Alter von 19 und 40 Jahren wurde laut Polizei ein Haftbefehl erlassen.