Dresden/Erfurt - Ein mutmaßlicher Drogendealer ist nach einem Bombenfund in Erfurt festgenommen worden. Wie das Zollfahndungsamt in Dresden am Freitag mitteilte, waren vor Weihnachten zehn großkalibrige Kugelbomben aus dem Postverkehr gezogen worden. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Erfurt durchsuchten Zollbeamte daraufhin wenige Tage vor Silvester die Wohnung in der thüringischen Landeshauptstadt, an welche die Bomben-Bestellung addressiert war. Dabei fanden sie demnach heraus, dass nicht der Empfänger die Bomben bestellt hatte, sondern ein ebenfalls in Erfurt wohnender 42-Jähriger.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des 42-Jährigen fanden die Beamten unter anderem zwei Plantagenzelte zum Anbau von Cannabispflanzen, geerntetes und abgepacktes Marihuana, 12 700 unversteuerte Zigaretten, verschiedene Tabletten, Pulver, Verpackungsmaterial sowie erlaubnispflichtige Pyrotechnik. Zum Abtransport der Pyrotechnik kamen laut Zoll auch Sprengstoffexperten des LKA zum Einsatz. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Er ist laut Zoll bereits vorbestraft.

Nach ersten Erkenntnissen bestehe der Verdacht, dass der 42-Jährige einen Versandhandel mit Betäubungsmitteln betrieb. Am Tag nach der Festnahme wurde der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt und sitzt seitdem in U-Haft. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Erfurt und des Dresdner Zollfahndungsamtes laufen.