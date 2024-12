Am Montagabend soll der 23-Jährige den Mann in einem Park am Teltower Damm mit einem Messer angegriffen haben. (Symbolbild)

Berlin - Die Polizei hat einen 23-Jährigen festgenommen, der am Montag einen Mann in Berlin-Zehlendorf niedergestochen haben soll. Der Verdächtige habe sich am Dienstagabend selbst gestellt, wie die Polizei mitteilte.

Das 21 Jahre alte Opfer werde voraussichtlich trotz Notoperation querschnittsgelähmt bleiben, weshalb die Staatsanwaltschaft den Angriff als schwere Körperverletzung werte, hieß es. Ein Ermittlungsrichter soll nun über den Erlass eines Haftbefehls gegen den Tatverdächtigen entscheiden.

Am Montagabend soll der 23-Jährige den Mann in einem Park am Teltower Damm mit einem Messer angegriffen haben. Dabei habe das mutmaßliche Opfer Stichverletzungen im Rücken und an der Brustwirbelsäule sowie eine Schnittwunde im Gesicht erlitten. Der Grund für den Angriff ist den Angaben zufolge bislang nicht bekannt.