Berlin - Zwei mutmaßliche Räuber sollen einen Mann in Berlin-Alt-Treptow getreten, geschlagen und seine Zähne beschädigt haben. Die beiden 19- und 28-Jährigen sollen den 33 Jahre alten Mann am Samstagabend in der Elsenstraße überfallen haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Laut Zeugen sollen sie ihm seine Armbanduhr gestohlen und ihn noch getreten und geschlagen haben, als er schon am Boden lag. Sie flüchteten den Angaben zufolge mit der Uhr als ein Zeuge zu Hilfe kam. Der Angegriffene kam mit Blutungen im Gesicht und lockeren Zähnen ins Krankenhaus.

Die alarmierten Beamten nahmen in der Nähe die beiden Verdächtigen fest. Eine Atemalkoholkontrolle bei ihnen ergab 1,6 und 1,7 Promille. Die Polizei entdeckte bei dem 19-Jährigen die Uhr und beschlagnahmte sie. Der mutmaßliche Dieb gab an, der Verletzte hätte sie ihm geschenkt. Wegen seines alkoholisierten Zustandes nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Sein Begleiter konnte nach Angabe seiner Personalien gehen.