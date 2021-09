Mutmaßlicher Schuhdieb bedroht Ladenmitarbeiter mit Spritze

Karlsruhe - Nach einem mutmaßlichen Schuhdiebstahl soll ein Mann zwei Ladenmitarbeiter mit einer Spritze bedroht haben. Der 30-Jährige sollte am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am selben Tag mitteilten. Den Angaben nach hatte der Beschuldigte am Montag in einem Schuhgeschäft Sportschuhe anprobiert und den Laden ohne zu bezahlen verlassen. Als der Filialleiter und ein weiterer Mitarbeiter ihn verfolgten, zückte er eine mit einer zunächst unbekannten Flüssigkeit gefüllte Spritze. Polizisten nahmen ihn vorläufig fest.