Weener - In der ostfriesischen Kleinstadt Weener ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt. Ein 37-Jähriger sei in seiner Wohnung an schweren Verletzungen gestorben, die Umstände ließen auf ein Tötungsdelikt schließen, teilten Polizei Leer und Staatsanwaltschaft Aurich am späten Samstagabend gemeinsam mit. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Aurich wollte sich zu Details und Hintergründen zunächst nicht äußern. „Die Ermittlungen dauern an“, betonte er am Sonntag. Weitere Angaben wollte er nicht machen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ging am späten Samstagnachmittag ein Notruf wegen eines schwerverletzten Mannes bei der Polizei ein. Am Einsatzort fanden Polizei- und Rettungskräfte den Schwerverletzten, der trotz sofortiger Rettungsversuche noch in der Wohnung starb. Die Polizei geht den Angaben zufolge Hinweisen zum Hintergrund des mutmaßlichen Tötungsdeliktes nach.