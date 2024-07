Am vergangenen Donnerstag wird eine Frau tot in ihrer Berliner Wohnung gefunden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Was ist bisher über den Fall bekannt?

Berlin - Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt im Berliner Stadtteil Britz sucht die Polizei nach Zeugen. Am vergangenen Donnerstag wurde eine 69 Jahre alte Frau laut Polizei tot in ihrer Wohnung in der Pintschallee aufgefunden. Die Polizei bittet Menschen, die im Bereich des Tatorts Auffälliges beobachtet haben, darum, sich mit den Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Angaben der Polizei zufolge wurde die Frau zwischen etwa 21.00 Uhr am Mittwoch, 17. Juli, und etwa 7.00 Uhr am Donnerstag, 18. Juli, getötet.

Am Samstag hatten Polizei und Staatsanwaltschaft bereits mitgeteilt, dass eine Obduktion der Leiche Anhaltspunkte auf ein Tötungsdelikt ergeben habe. Wie genau die 69-Jährige ums Leben kam und wer hinter der Tat steckt, ist weiter offen. Eine Mordkommission ermittelt.