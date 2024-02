Eine Mutter hebt ihr Baby in die Luft.

Erfurt - Das Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt ihrer Kinder ist in Thüringen in den vergangenen drei Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2022 waren die Mütter bei der Geburt im Schnitt 31,1 Jahre alt, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. 1991 betrug das Durchschnittsalter noch 25,2 Jahre.

Das Alter der Mütter, wenn sie ihr erstes Kind bekommen, stieg demnach ebenfalls an: 2022 lag es bei 29,1 Jahren. 13 Jahre zuvor waren die Mütter bei der Geburt ihres ersten Kindes im Schnitt 27,1 Jahre alt. Bei der Geburt des zweiten Kindes waren sie 2009 und 2022 im Alter von 30,5 beziehungsweise 32,0 Jahren.

Deutschlandweit waren Mütter der Statistik zufolge im Jahr 2022 bei der Geburt 31,7 Jahre alt. Damit sind die Mütter in Thüringen 0,6 Jahre jünger als im Bundesschnitt. Der Unterschied zwischen den bundesweiten und den Thüringer Zahlen nahm aber in den vergangenen 30 Jahren ab, hieß es.

Väter waren in Thüringen im Schnitt etwas älter als die Mütter bei der Geburt ihrer Kinder: 2022 waren sie 34,8 Jahre alt und damit 3,7 Jahre älter als die Frauen. Das Durchschnittsalter der Väter hat in den vergangenen Jahrzehnten den Daten zufolge - wie bei den Müttern - zugenommen. Im Jahr 2000 waren sie noch 32 Jahre alt.