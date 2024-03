Von einer eingebauten Lampe blau beleuchtet ist am Morgen kochendes Teewasser in einem Wasserkocher in einem Haushalt.

Erfurt - Eine 34 Jahre alte Mutter hat in Erfurt mit einem Wasserkocher auf ihre Tochter eingeschlagen. Die Frau sei mit ihrer 16 Jahre alten Tochter in einen Streit geraten, der sich so weit steigerte, dass sie zum Wasserkocher gegriffen habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Mit dem Gerät habe sie mehrfach auf ihre Tochter eingeschlagen und diese verletzt. Die Tochter habe sich gewehrt und ihrer Mutter Kratzer zugefügt.

Nachbarn riefen bei dem Streit am Donnerstagabend die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Körperverletzung.