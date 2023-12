Leipzig - Der Naturschutzbund (Nabu) Sachsen hat zur alljährlichen Vogelzählung aufgerufen. In der bundesweiten „Stunde der Wintervögel“ können vom 5. bis zum 7. Januar eine beliebige Stunde lang Vögel gezählt und dem Nabu gemeldet werden, teilte der Landesverband am Donnerstag mit. Ziel der Aktion sei es, Erkenntnisse über die Situation und das Verhalten von Vögeln in Städten und Dörfern zu gewinnen. „Wer sich fürs neue Jahr vorgenommen hat, mehr für den Naturschutz zu tun, kann den guten Vorsatz gleich in die Tat umsetzen und mitmachen“, sagte Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller laut Mitteilung.

Die „Stunde der Wintervögel“ ist nach Angaben des Nabu die größte wissenschaftliche Mitmachaktion in Deutschland. Zuletzt zählten demnach knapp 100.000 Menschen mit - darunter rund 5000 in Sachsen.