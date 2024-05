Nach dem Abstieg aus der 3. Liga möchte der Hallesche FC Spieler zurückholen, die im Club ausgebildet wurden. Ein erster Name wurde nun bekannt.

Nach Abstieg: HFC will Kastenhofer zurückholen

Halle - Der Hallesche FC hat nach dem Abstieg die Planungen für die Fußball-Regionalliga aufgenommen und plant die Rückholaktion eines früheren Jugendspielers. Der neue Sportdirektor Daniel Meyer möchte Niklas Kastenhofer zur Rückkehr zum HFC bewegen, berichtet die „Mitteldeutsche Zeitung“ und beruft sich dabei auf ein Gespräch mit Meyer. Der Verteidiger wechselte im Sommer 2022 von Halle zum VfB Lübeck, stieg mit den Norddeutschen ebenfalls ab und wäre ablösefrei.

Kastenhofer stammt aus der HFC-Jugend und absolvierte bereits 52 Profi-Spiele für den Club. In dieser Saison kam der Verteidiger auf 13 Einsätze für Lübeck, wurde aber oft von Verletzungen zurückgeworfen. Zuletzt plagten den 25-Jährigen Adduktorenprobleme.

Meyer möchte Spieler aus der HFC-Region verpflichten, die zudem die Regionalliga kennen. Ein solcher Spieler wäre auch Lukas Stagge. Der Mittelfeldspieler stammt aus der eigenen Jugend, konnte sich in der 3. Liga bei den Profis aber nicht durchsetzen. In der Regionalliga fasste der 27-Jährige bei Union Fürstenwalde und dem Chemnitzer FC Fuß. Sein auslaufender Vertrag in Chemnitz wird nach zwei Jahren nicht verlängert.