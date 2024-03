Erfurt - Gegen den mutmaßlichen Angreifer, der einen Mann in Erfurt niedergestochen haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Der 35-Jährige sitze wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Freitag auf Nachfrage mit. Der Mann war an diesem Mittwoch mit einem 36-Jährigen in der Erfurter Innenstadt in Streit geraten. Der 36-Jährige wurde mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Noch während der Fahndung nach dem Täter hatte sich der mutmaßliche Angreifer bei der Polizei gemeldet, um selbst Anzeige zu erstatten.