Ein Wahlplakat des sächsischen SPD-Spitzenkandidaten Matthias Ecke hängt an der Schandauer Straße in Dresden.

Dresden - Nach dem Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden sind drei weitere Tatverdächtige ermittelt worden. Die Wohnungen der Beschuldigten im Alter von 17 und 18 Jahren seien am Sonntag durchsucht worden, teilte das Landeskriminalamt am Montag in Dresden mit.