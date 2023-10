Erfurt - Die Landeshauptstadt Erfurt hat nach den massiven Angriffen auf Israel durch die islamistische Hamas eine lange geplante Bürgerreise in die israelische Partnerstadt Haifa abgesagt. Das ging am Sonntag aus einer Nachricht des CDU-Stadtrats Michael Panse in der Nachrichtenplattform X (früher Twitter) hervor. Die lange geplante Reise sollte am Sonntag beginnen und bis zum 17. Oktober dauern. Mit der Reise sollten die mehrjährigen Beziehungen mit Haifa gestärkt werden. Das Auswärtige Amt rät wegen der Lage dringend von Reisen in die Region ab.